Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"

Глава Минобороны РФ надеется увидеть белорусскую делегацию на трех мероприятиях в августе 2022 года.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу пригласил белорусского коллегу на московскую конференцию по безопасности, а также на форум "Армия". Оба мероприятия должны состояться в текущем году, в августе. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в рамках выступления на рабочей встрече в Москве со своим коллегой из Минска Виктором Хрениным.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас и белорусские делегации на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

По мнению эксперта, на а форуме будет много нового и интересного, так как министерство по обороне не стоит на месте, а постоянно что-то исправляет или добавляет. Шойгу заметил, что страна готова поделиться своими лучшим наработками с белорусскими коллегами. Также Сергей Шойгу напомнил, что 22 июня народы отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. В частности, частица Вечного огня из Брестской крепости была доставлена к Главному храму Вооружённых Сил РФ. По мнению чиновника, она стала символом единства двух стран в противостоянии агрессии и геноциду.

Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России.

Фото и видео: Минобороны России