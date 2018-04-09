В Новосибирске заведено уголовное дело по факту издевательства над отказным ребенком в больнице

Следственные органы возбудили уголовное дело, после того как в сети было опубликовано видео, на котором медработник издевается над малышом-отказником.

Накануне, 8 апреля, соцсети облетело видео, на котором медработник швыряет маленького ребенка в больнице.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по информации, распространенной в социальных сетях о жестоком обращении с малышами - отказниками в ДГКБ №4 по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По данным следствия, в 2017 году в указанную больницу поступил на лечение из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска новорожденный ребенок. В апреле 2018 одним из пациентов на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медработник жестоко обращается с указанным ребенком.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Инцидент Новосибирск

Фото: Следком