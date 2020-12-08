Ранее недовольство условиями в больницах региона выразил водитель скорой помощи.

Мурманские власти проверят данные о жестоком обращении с пациентом. Чиновники изучают сообщение водители машины скорой помощи Александра Козака. Он заявил о проблемах, с которыми сталкивается медицинский персонал и пациенты в сложных эпидемиологических условиях по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором бригада врачей пытается переложить полуголого мужчину на мягкие носилки, а затем нести его по лестнице на руках. Известно, что ролик снят в Кольской центральной районной больнице. Пациента смогли закатить в помещение, в котором находится несколько человек без защитных костюмов и масок.

Автор съемки был возмущен тем, что больного переложили на мягкие носилки и подняли на второй этаж без помощи лифта. Отделение паллиативной помощи Кольской ЦРБ в апреле 2020 года перевели в отдельный от основного корпус стационара, чтобы уберечь ослабленных пациентов от возможного риска заболевания коронавирусом пресс-служба Минздрава по региону

Специалисты объяснили, что лифт невозможно использовать по эпидемиологическим соображениям. Чиновники добавили, что ситуация действительно неудобная, но временная. Коллегам из скорой помощи помогают сотрудники стационара. Министр здравоохранения по Мурманской области Дмитрий Панычев напомнил, что мягкие носилки считаются универсальным средством для мобильной транспортировки больных. Часто их используют в жилых домах, в которых нет лифта.

Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году.

Видео: ВК/Александр Казак