В Новосибирске пьяный водитель влетел в киоски, продавщица в тяжелом состоянии, покупатель погиб

В соцсетях опубликованы фото и видео с места происшествия.

Жуткое ДТП произошло в Новосибирске в минувшие выходные: "Мерседес" вылетел на тротуар и протаранил торговые киоски.

Сообщается, что "Мерседес", по неустановленным на данный момент причинам, вылетел с проезжей части и снес торговые киоски. Продавщица одного из ларьков в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, а один из покупателей, молодой парень, погиб на месте ДТП. Водитель и пассажир получили травмы различной тяжести.

В соцсетях сообщается, что водитель на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Видео и фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54", Инцидент Новосибирск