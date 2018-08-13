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В Новосибирске пьяный водитель влетел в киоски, продавщица в тяжелом состоянии, покупатель погиб

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В соцсетях опубликованы фото и видео с места происшествия.

Жуткое ДТП произошло в Новосибирске в минувшие выходные: "Мерседес" вылетел на тротуар и протаранил торговые киоски.

Сообщается, что "Мерседес", по неустановленным на данный момент причинам, вылетел с проезжей части и снес торговые киоски. Продавщица одного из ларьков в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, а один из покупателей, молодой парень, погиб на месте ДТП. Водитель и пассажир получили травмы различной тяжести.

В соцсетях сообщается, что водитель на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Видео и фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54", Инцидент Новосибирск

Теги: видео с места происшествия , водитель вылетел на тротуар , жесть , новосибирск , новости регионов , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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