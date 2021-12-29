В Новокузнецке хоккеисты устроили массовую драку на льду

Неизвестно, что стало причиной конфликта.

В Новокузнецке во время матча молодые хоккеисты устроили массовую драку. Об этом сообщает телеграм-канал "Кемерово №1".

На видео, которое появилось в сети, заметно, что молодые хоккеисты нападают друг на друга. В настоящий момент неизвестно, что послужило началом конфликта. Причем дошло до того, что матери спортсменов вышли на лед и стали успокаивать сыновей.

Ранее мы писали, что российская лыжница Непряева одержала пятую победу в карьере на Кубке мира. Гонка была на 10 километров.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс