Российская лыжница Непряева одержала пятую победу в карьере на Кубке мира

Гонка была на 10 километров.

На Кубке мира российская лыжница Наталья Непряева одержала пятую победу. Впервые гонку она выиграла на Кубке мира в 2018 году. Гонка была на 10 километров.

Вторую победу россиянка одержала в 2020 году, а в начале января 2021 года Непряева стала победительницей масс-старта в Валь-ди-Фьемме (Италия), который состоялся в рамках "Тур де Ски".

А вот на текущий "Тур де Ски" пришлись последние две победы спортсменки.

Ранее мы писали, что "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии.

Видео: YouTube / FIS Cross Country