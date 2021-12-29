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"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

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Счет составил 2:2.

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью. Счет составил 2:2.

Гости вели 2:0 по ходу матча. Счет открыл Садио Мане на девятой минуте, а на 26-й минуте второй гол забил Мохамед Салах. Однако "синим" удалось сравнять результат в первом тайме.

Отметим, что команда "Челси" набрала 43 очка и заняла второе место в турнирной таблице. "Ливерпуль" находится на третьем месте, набрав 42 очка.  

Ранее мы писали, что "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Видео: YouTube / Liverpool FC

Теги: матч чемпионата англии, футбол, челси и ливерпуль
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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