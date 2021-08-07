В Нижнем Тагиле сотрудники морга выдали родственникам тело чужого человека

Понять ошибку сотрудников морга вовремя смогла внучка покойного.

В Нижнем Тагиле сотрудники морга перепутали фамилии и выдали родственникам тело чужого человека. Семья рассказала, что три недели назад в больнице оказался 80-летний Матвей Романович. Мужчина имел онкологический диагноз, а также он заразился коронавирусом. Сначала медики говорили о том, что пациент идет на поправку, но позже состояние больного стало резко ухудшаться. Местный житель скончался, а родственники стали готовиться к похоронам.

В момент выдачи тела сотрудники морга пытались выдать внучке покойного тело другого человека. Позже было установлено, что работников смутили схожие фамилии погибших - Комаров и Комар. Понять подмену удалось благодаря окошку на гробе. Родственница по имени Светлана поняла, что мужчина не похож на ее дедушку ни по лицу, ни по комплекции тела. Пострадавшая утверждает, что в момент выдачи тел медики были в нетрезвом состоянии, но извинились за свою оплошность.

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Фото и видео: Telegram/Mash