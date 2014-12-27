Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела с незахороненными телами в морге в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения незахороненных тел в Ленобласти. Об этом 21 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

В морге Всеволожского района в уличном рефрижераторе обнаружены десятки непогребенных трупов граждан, по предварительным данным, без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ленинградской области Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Фото: Информационный центр СК РФ