В Ленобласти в реке нашли труп неизвестного мужчины

На вид погибшему 45-50 лет, одет в зелёную синтетическую куртку, чёрную футболку, чёрные спортивные штаны, тёмно-синие кроссовки.

В Выборгском районе Ленобласти у моста на реке Перовка был найден труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился Е., который рассказал, что в поселке Красный Холм у моста на реке Перовка в воде обнаружен труп неизвестного мужчины.

Полицией у моста на реке Перовка в 100-150 метрах от берега обнаружен труп мужчины 45-50 лет, одет в зелёную синтетическую куртку, чёрную футболку, чёрные спортивные штаны, тёмно-синие кроссовки, особых примет нет, без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе тело женщины достали из пруда в парке Героев-пожарных.

Фото: Piter.tv