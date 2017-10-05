В Нижнем Тагиле медведь пришел воровать яблоки

В Свердловской области косолапый вышел к людям, чтобы подкрепиться дикими яблоками.

Жители Нижнего тагила выложили в Сеть видео, на котором запечатлели, как медведь пришел на территорию местного завода. Дикое животное перелезло через трехметровый забор, чтобы полакомиться яблоками.

Представители Службы экологической безопасности рассказали, что они узнали об этой ситуации благодаря звонку сотрудников химического предприятия. Работников попросили не беспокоить лесного жителя, а просто подождать, когда косолапый насытится и сам уйдет.

Специалисты отмечают, что причиной таких выходок со стороны диких животных является сильный неурожай ягод в лесных массивах в 2017 году. Напомним, что это уже не первый случай в Свердловской области, когда голодные обитатели леса выходят к людям. Они не проявляют агрессии, а просто хотят наесться перед зимней спячкой.