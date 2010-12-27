В Нижнем Тагиле из-за врачебной ошибки умер кардиолог этой же больницы

Врачу ввели препарат, на которого у него сильнейшая аллергия. Реанимацию в полной мере провести не смогли из-за сломавшегося аппарата для подачи кислорода.

На Урале из-за врачебной ошибки скончался в возрасте 57 лет кардиолог этой же больницы.

У кардиолога больницы, в которой врач проработал около 30 лет, было небольшое нагноение на ноге, которое предстояло удалить в ходе несложной операции. Когда операция была позади и мужчина вышел из наркоза, ему поставили капельницу. Но лекарство в капельнице оказалось смертельным для мужчины. Ему резко стало плохо, пошла сильнейшая аллергическая реакция.

Реанимационные мероприятия не были выполнены в должной мере, так как сломался аппарат для подачи кислорода. Кардиолог скончался. Врача, который прописал смертельное лекарство, не отстранили от работы. Он признал свою вину и извинился за смерть коллеги перед родственниками. Ему выписали штраф в размере 25 000 рублей. В больнице смерть доктора признали трагической случайностью.

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Фото: Piter.TV