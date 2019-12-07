В Нижнем Новгороде при наезде машины пострадали девять пешеходов

По факту происшествия проводится проверка.

В субботу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде автомобиль сбил девять человек, которые стояли на тротуаре. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

Известно, что авария случилась около половины шестого вечера. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке столкнулись три автомобиля. Одну из машины отбросило в сторону пешеходов. В результате инцидента было госпитализировано 9 человек, включая 4 детей.

По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно.

