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Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно
Сегодня, 19:00
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Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно

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Авария произошла вне зоны регулируемого пешеходного перехода.

Вечером 7 декабря в Тосненском районе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария случилась около 17:10 на 12-м км трассы города Тосно. Водитель легкового автомобиля сбил женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем находился мужчина 1963-го года рождения.

От полученных травм пешеход скончалась на месте. 

Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух пенсионеров госпитализировали после ДТП на Марата

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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