Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Тосно

Авария произошла вне зоны регулируемого пешеходного перехода.

Вечером 7 декабря в Тосненском районе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария случилась около 17:10 на 12-м км трассы города Тосно. Водитель легкового автомобиля сбил женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем находился мужчина 1963-го года рождения.

От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего.

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