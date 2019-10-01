Во вторник, 1 октября, в Невском районе шесть машин столкнулись паровозиком. Сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на подъезде к Вантовому мосту. О пострадавших никаких сведений нет.
Первому повезло больше всех. Он не виноват и битая только задняя часть
отмечает очевидец
В настоящее время на месте аварии ожидают полицейских. Водители сообщают, о километровой пробке, которую спровоцировало столкновение. На кадрах видно, что у машин есть серьезные повреждения.
Ранее мы сообщали о том, что автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.
Видео:дтп и чп петербург/вк
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