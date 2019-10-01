На месте образовалась пробка.

Во вторник, 1 октября, в Невском районе шесть машин столкнулись паровозиком. Сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на подъезде к Вантовому мосту. О пострадавших никаких сведений нет.

Первому повезло больше всех. Он не виноват и битая только задняя часть отмечает очевидец

В настоящее время на месте аварии ожидают полицейских. Водители сообщают, о километровой пробке, которую спровоцировало столкновение. На кадрах видно, что у машин есть серьезные повреждения.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов на переходе в Купчино.

Видео:дтп и чп петербург/вк