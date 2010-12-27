В Невском районе полугодовалая девочка отравилась каплями от насморка

В Петербурге молодая мама дала дочке лекарство, непредназначенное для детей до года.

В Невском районе молодая мама случайно отравила полугодовалого ребенка средством от насморка. В течение трех недель женщина капала дочери нафтизин. Отметим, что детям до года принимать данное лекарство нельзя. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

О случившемся сообщили врачи “скорой помощи”. Медиков вызвали в жилую квартиру на проспекте Елизарова. У маленькой пациентки наблюдалась тошнота и рвота, падение давления, а также нарушение работы сердца. Девочку пришлось госпитализировать в Детскую городскую больницу имени Филатова. В настоящее время состояние ребенка оценивается как средней тяжести.