В Невском районе открылся медцентр за 460 млн рублей

Медцентр должен был открыться прошлой осенью, но из-за логистических проблем с поставкой импортного оборудования из так называемых недружественных стран открытие перенесли.

Многопрофильная клиника холдинга "СМ-Клиника" у станции метро "Улица Дыбенко" начала работу. Об этом 16 мая пишет "РБК Петербург".

Медцентр должен был открыться прошлой осенью, но из-за логистических проблем с поставкой импортного оборудования из так называемых недружественных стран открытие перенесли.

Всего техники закупили на 47 млн рублей. Объем инвестиций составил порядка 460 млн рублей. По мнению руководства холдинга, вложения окупятся не раньше, чем через 15 лет. В месяц клиника сможет принимать 7-8 тысяч пациентов. Следующую похожую клинику холдинг собирается открыть в северных районах города.

Ранее петербуржцам запретили запускать дроны до 31 июля. Исключения составили беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и кинопроизводства.

Фото: Piter.tv



