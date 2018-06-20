Инцидент произошел на Народной улице.

В пятницу, 5 апреля, стало известно о том, что в Невском районе неизвестные обстреляли детский сад. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на сотрудников дошкольного учреждения.

Инцидент произошел в минувший четверг, 4 апреля, на Народной улице. Так, рано утром сотрудники детсада обнаружили повреждения в окнах на первом этаже. В итоге полицейские нашли на месте происшествия несколько металлических шариков.

По версии правоохранителей, неизвестные расстреляли окна из пневматического пистолета.

По данному инциденту проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что На улице Константина Заслонова нашли два артиллерийских снаряда

Фото:pixabay