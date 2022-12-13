В Невском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест

Садик построят на Дальневосточном проспекте.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство садика на 200 мест в Невском районе Петербурга. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Садик построят на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Работы планируется завершить до 27 апреля 2024 года. В садике обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, спортивную площадку и специальную зону отдыха.

Детский сад построят на деньги из регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Ранее детский сад на 210 мест готовится к открытию в Сертолово. Новый детский сад включает в себя девять групп для детей от двух до семи лет.

Фото: Piter.tv

