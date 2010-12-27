На Бабушкина двухлетний мальчик принял оксибутират и попал в больницу с отравлением

В Невском район малыш напился родительского лекарства и отравился.

В Невском районе двухлетний мальчик по случайности принял сильнодействующее лекарство. Ребенок отравился оксибутиратом. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Инцидент произошел около 22 часов 5 апреля. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи из квартиры по улице Бабушкина. Ребенка доставили в пятую городскую детскую больницу имени Филатова. Доктора установили, что малыш проглотил лекарство, которое угнетает центральную нервную систему. Ко всему прочему, оно является синтетическим депрессантом и оказывает наркозное, снотворное и мышечно-расслабляющее действие на организм.

Родители мальчика отметили, что причиной трагедии стал их недосмотре. Ребенок выпил лекарство за четыре часа до того, как ему стало плохо. Правоохранительные органы считают семью благополучной, так как она полная и на учета в органах опеки и полиции не состоит.

