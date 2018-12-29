Посреди пустыни в Намибии установили "вечные" колонки для звучания одной песни

В сети опубликованы фото и видео музыкальной инсталляции американского художника в африканской пустыне.

Посреди пустыни в Африке теперь будет вечно звучать одна и та же музыкальная композиция.

Художник Макс Сидентопф установил в пустыне Намибии музыкальную инсталляцию. Композиция состоит из 7 белых тумб, 6 из которых огромные колонки, МП плеера, которые бесконечно играет одну и ту же мелодию американской группы Toto - Africa. Художник уверяет, что музыка теперь будет играть вечно, так как система снабжена солнечными батареями, а уж солнца в Намибии предостаточно.

Насколько долговечно окажется это художественное произведение покажет время.

Фото и видео: Ibstagram/maxsiedentopf