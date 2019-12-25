В "Мюзик-Холле" покажут новое прочтение оперетты "Летучая мышь"

Первые показы состоятся в эту пятницу и субботу.

Зрители готовятся увидеть премьерные показы новой постановки петербургского "Мюзик-Холла" – оперетты "Летучая мышь", получившей новое прочтение режиссера Василия Заржецкого. Первые показы состоятся 23 и 24 октября.

В основе сюжета – известная история из оперетты Иоганна Штрауса о том, как на балу главный герой не узнал свою жену под маскарадной маской и был очарован незнакомкой. Однако события получили новый комический поворот, связанный с современной историей и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Роль тюремщика Фроша исполнит народный артист России Сергей Мигицко, а также в неожиданной роли выступит сам художественный руководитель театра Фабио Мастранджело.

Ранее мы сообщали о том, что в Центре современного искусства имени Курёхина показали зарождение андеграундной культуры в Ленинграде. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.

Фото: musichallspb.ru