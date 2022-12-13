В период Великой Отечественной войны в Ленинграде было создано около 400 музыкальных произведений.

В Музее обороны и блокады Ленинграда 25 апреля пройдет просветительский семинар "Неподвластная времени музыка". Он начнется в 16:00. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

В период Великой Отечественной войны в Ленинграде было создано около 400 музыкальных произведений. О значении музыки для жителей осажденного города расскажет член-корреспондент Академии военно-исторических наук София Колосова.

На семинаре участники узнают о композиторах и поэтах, которые написали значимые музыкальные произведения.

Добавим, что вход на мероприятие осуществляется по записи. Оформить заявку можно по телефону или электронной почте: 579-30-21 или info.gmmobl@yandex.ru. За билеты платить не нужно.

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Фото: Piter.tv