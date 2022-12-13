В Музее-квартире Куинджи  до 14 мая работает выставка "Мастера русского импрессионизма" 

На выставке представлены экспонаты из Музея Академии художеств.

В Музее-квартире художника А.И. Куинджи открылась выставка "Мастера русского импрессионизма". Она будет работать до 14 мая. Об этом сообщили в комитет по культуре Петербурга.

На выставке представлены экспонаты из Музея Академии художеств. Посетители могут здесь найти работы Валентина Серова, Александра Савинова, Константина Коровина, Сергея Виноградова и других мастеров, которые ассоциируются в живописи с импрессионизмом.

Ранее на Piter.tv: до 2 марта в парке "Остров фортов" проходит выставка скульптур из льда "КроншЛед".

Фото: Телеграм / комитет по культуре Петербурга