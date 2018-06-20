Неизвестный с осколком стекла ограбил двух женщин в Мурино

У одной пострадавшей были похищены 500 рублей, у другой — сумка.

В воскресенье, 31 марта, неизвестный мужчина, вооружившийся осколком стекла, ограбил двух женщин в Мурино. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Первое ограбление произошло в кабине лифта в одном из домов по Петровскому бульвару. Мужчина, угрожая своей жертве осколком стекла, отобрал у нее 500 рублей и скрылся. Инцидент произошел в три часа ночи.

В этот же день грабитель напал на другую женщину и отобрал у нее сумку с личными вещами. ЧП случилось также в лифте.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что грабитель вырвал сумку у пенсионерки в гипермаркете на Бухарестской.

Фото: Piter.TV