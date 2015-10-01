Отмечается, что она забрала имущество с помощью грузчиков и вскрыла сейф в съемной квартире.

В Москве задержали пособницу мошенников, обманувших жертву на 50 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 20-летней жительнице столицы позвонили якобы от имени оператора сотовой связи. Она продиктовала код и смс, который якобы должен был продлить договор обслуживания. После этого потерпевшей стали звонить "сотрудники различных учреждений", сообщая, что ее данные попали к преступникам. Девушку убедили передать курьеру наличные деньги, ювелирные украшения и сейф с 39 млн рублей, чтобы избежать мнимой уголовной ответственности.

Задержанной оказалась 19-летняя девушка. Отмечается, что она забрала имущество с помощью грузчиков и вскрыла сейф в съемной квартире. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА