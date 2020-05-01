В Москве за сутки зарегистрировали 3561 случай заражения коронавирусом

Количество больных в столице приближается к 60 тыс. человек.

Москва остается регионом с самым высоким количеством зараженных коронавирусом. За сутки в столице РФ было зафиксировано 3561 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Москве по данным сайта мэра COVID-19 болеют 57300 человек, от инфекции излечились 5766 больных, 658 пациентов с диагнозом коронавирус скончались.

Всего с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 114 431 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Фото: Global Look Press

Видео: kremlin.ru