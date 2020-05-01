Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России в данный момент зарегистрировано 114 431 случаев коронавирусной инфекцией.

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России. По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 3561

2. Московская область 797

3. Санкт-Петербург 349

4. Свердловская область 232

5. Нижегородская область 179

6. Республика Дагестан 164

7. Калужская область 121

8. Ставропольский край 89

9. Брянская область 88

10. Мурманская область 86

11. Ростовская область 83

12. Тульская область 82

13. Республика Башкортостан 77

14. Республика Северная Осетия 73

15. Республика Татарстан 71

16. Курская область 66

17. Краснодарский край 66

18. Ярославская область 64

19. Тамбовская область 63

20. Новосибирская область 55

21. Ямало-Ненецкий АО 51

22. Оренбургская область 49

23. Саратовская область 49

24. Красноярский край 48

25. Республика Ингушетия 47

26. Владимирская область 46

27. Карачаево-Черкесская Республика 46

28. Ивановская область 44

29. Ленинградская область 44

30. Пензенская область 44

31. Челябинская область 44

32. Рязанская область 43

33. Кабардино-Балкарская Республика 43

34. Волгоградская область 42

35. Чувашская Республика 41

36. Алтайский край 41

37. Республика Калмыкия 39

38. Орловская область 37

39. Калининградская область 37

40. Воронежская область 36

41. Липецкая область 31

42. Республика Марий Эл 31

43. Республика Мордовия 30

44. Хабаровский край 30

45. Тверская область 29

46. Белгородская область 28

47. Республика Коми 28

48. Приморский край 27

49. Смоленская область 26

50. Республика Бурятия 26

51. Самарская область 25

52. Республика Хакасия 25

53. Пермский край 24

54. Ульяновская область 23

55. Республика Саха (Якутия) 22

56. Забайкальский край 20

57. Чеченская Республика 19

58. Астраханская область 19

59. Новгородская область 18

60. Кировская область 18

61. Ханты-Мансийский АО 18

62. Иркутская область 18

63. Костромская область 16

64. Камчатский край 16

65. Архангельская область 15

66. Вологодская область 11

67. Амурская область 11

68. Омская область 10

69. Удмуртская Республика 9

70. Магаданская область 9

71. Республика Карелия 8

72. Томская область 8

73. Тюменская область 7

74. Еврейская АО 7

75. г. Севастополь 7

76. Республика Тыва 6

77. Курганская область 5

78. Псковская область 4

79. Республика Крым 3

80. Республика Адыгея 2

81. Кемеровская область 2

82. Чукотский АО 2

83. Ненецкий автономный округ 1

84. Республика Алтай 1

85. Сахалинская область 1



В России в данный момент зарегистрировано 114 431 случаев коронавирусной инфекцией во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

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