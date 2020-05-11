В Москве за сутки скончалось еще 55 пациента с коронавирусом

Общее количество летальных исходов в приближается к 1200.

В Москве за сутки скончалось еще 44 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее количество летальных исходов в столице выросло до 1179.

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.

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