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В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи человек
Сегодня, 11:34
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matveyvn

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи человек

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В столице зарегистрировано 1560 случаев заражения.

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в России сегодня зафиксировано 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с июля в стране зафиксировали более семи тысяч случаев инфицирования за сутки.

В Москве зарегистрировано 1560 случаев заражения.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса.

Фото: pixabay.com
 

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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