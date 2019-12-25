В столице зарегистрировано 1560 случаев заражения.

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в России сегодня зафиксировано 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с июля в стране зафиксировали более семи тысяч случаев инфицирования за сутки.

В Москве зарегистрировано 1560 случаев заражения.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса.

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