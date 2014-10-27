В Москве в 2018 году появится памятник Сергею Бодрову-младшему

В столице группа инициативных людей хочет установить памятник герою Сергея Бодрова-младшего из фильма "Брат".

Летом 2018 года в столице может появиться памятник известному актеру Сергею Бодрову-младшему. Для его возведения необходимо собрать ,5 млн. рублей. На данный момент уже собрано 450 тысяч, которые пожертвовал народ. Об этом рассказал координатор проекта Роман Сергеев.

Инициаторы проекта ходят создать бронзовую скульптуру героя Данилы Багрова, которого актер сыграл в фильмах “Брат” и “Брат-2”. На постаменте планируется выгравировать надпись: “Я думаю, что сила в правде”.

Ранее организаторы надеялись открыть памятник уже в этом году, но в связи с не зависящим от них обстоятельствами, дату приходится переносить. Известно, что в сборе средств участвует лидер группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов.

Если деньги будут найдены, то правительство Москвы готово выделить место для установки литого Багрова. Сейчас обсуждаются места в начале Покровского бульвара, площадь перед станцией метро “Баррикадная”, сквер на Кудринской площади, а также парк Декабрьского восстания.

Фото: kino-teatr.ru