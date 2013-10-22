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В Москве таксист подрался с пассажиркой

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Мужчины прижал девушку дверью авто, после чего оттащил ее за волосы.

У московского ТРЦ "Каширская плаза" таксист подрался с пассажиркой. Видеоролик с места событий появился в социальных сетях. 

Девушка попыталась сесть в авто, но у нее это не получилось, после чего она яростно пнула такси. Водитель машины сразу среагировал — он вышел на улицу, прижал девушку дверью, а потом за волосы вытащил из салона.

После матерной перебранки участники конфликта разошлись. 

Ранее мы писали о том, что по подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали четырех подозреваемых

Видео: Telegram / Москвач 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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