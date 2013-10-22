В Москве таксист подрался с пассажиркой

У московского ТРЦ "Каширская плаза" таксист подрался с пассажиркой. Видеоролик с места событий появился в социальных сетях.
Девушка попыталась сесть в авто, но у нее это не получилось, после чего она яростно пнула такси. Водитель машины сразу среагировал — он вышел на улицу, прижал девушку дверью, а потом за волосы вытащил из салона.
После матерной перебранки участники конфликта разошлись.
Ранее мы писали о том, что по подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали четырех подозреваемых.
Видео: Telegram / Москвач
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