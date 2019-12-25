В Москве ребенок получил ожоги из-за сухого льда на своем дне рождения

Аниматор пролила сухой лед на голову именинника.

В Москве ребенок получил ожоги из-за сухого льда на праздновании дня рождения.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Москве ребенок получил серьезные ожоги. По данному факту полиция ведет проверку. Как удалось установить, на празднование дня рождения был приглашен аниматор, который показывал шоу с применением сухого льда. В ходе шоу аниматор пролила сухой лед на голову имениннику.

Возраст пострадавшего ребенка не уточняется.

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