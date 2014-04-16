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В Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль

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В тушении огня участвовали шесть человек и две единицы техники.

В Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 14 октября на проспекте Мира. После столкновения с внедорожником легковушка загорелась. Пожар полностью ликвидировали через восемь минут. В тушении огня участвовали шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге 20 экипажей устроили погоню за одним нарушителем.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно; Telegram / Baza

Теги: автомобиль, дтп, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Пожар,

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