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В Екатеринбурге 20 экипажей устроили погоню за одним нарушителем

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Водителя удалось остановить.

В Екатеринбурге правоохранительные органы устроили погоню из 15 патрульных автомобилей. Региональные силовики стреляли по колесам нарушителя. В результате машину удалось остановить около заведения "Фан-Фан". Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. В текущий момент инспекторы службы ГИБДД проводят проверку. По ее и тогам будет вынесено обосновательное решение в отношении шофера.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования задержали лихача на автомашине "Ниссан", который проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Им оказался неработающий мужчина, житель города Березовский.

пресс-служба ГИБДД по городу

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: гибдд, екатеринбург, мвд, регионы, свердловская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия,

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