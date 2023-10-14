В Екатеринбурге 20 экипажей устроили погоню за одним нарушителем

Водителя удалось остановить.

В Екатеринбурге правоохранительные органы устроили погоню из 15 патрульных автомобилей. Региональные силовики стреляли по колесам нарушителя. В результате машину удалось остановить около заведения "Фан-Фан". Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. В текущий момент инспекторы службы ГИБДД проводят проверку. По ее и тогам будет вынесено обосновательное решение в отношении шофера.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования задержали лихача на автомашине "Ниссан", который проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Им оказался неработающий мужчина, житель города Березовский. пресс-служба ГИБДД по городу

Большегруз уронил экскаватор на легковушку на развязке КАД с Приморским шоссе.

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