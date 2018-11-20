Пенсионерка пыталась взять кредит на бомбу в банке Москвы

Женщина заявила, что хочет взорвать центр Москвы.

Накануне в один из банков Москвы пришла 66-летняя женщина и заявила, что хочет оформить кредит на 250 тысяч рублей. В заявке пенсионерка указала, что деньги ей нужны для того, чтобы купить два килограмма тротила. Она сообщила, что хочет сделать бомбу, чтобы взорвать центр Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ознакомившись с заявкой, сотрудники банка незамедлительно вызвали полицию. По адресу, который указала женщина, приехал патруль, однако революционерку там не нашли. Опросив соседей, стражи порядка поняли, что женщина их обхитрила и указала адрес, по которому больше года уже не проживает.

Полиция продолжает расследование. Пенсионерку ищут.

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Фото: Mash