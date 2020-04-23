В Москве намерены штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

Ранее эти правила носили рекомендательный характер.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Москве намерены ввести штрафы за несоблюдение дистанции в 1,5 м в общественном транспорте. Об этом сообщает столичный ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что полицейские совместно с контролерами уже начали проводить соответствующие рейды. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Более того, в общественном транспорте уже появились специальные яркие наклейки.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за пандемии.

Видео:Игорь Шитиков, Медиацентр Транспортного комплекса Москвы, BBC News