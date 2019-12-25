В Москве мужчина оставил на взятом напрокат самокате сумку с 1 300 000 рублей

Когда мужчина опомнился и вернулся, денег уже не было.

В Москве мужчина забыл сумку с деньгами и документами на ручке арендованного самоката.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВЛ по Москве сообщает, что в полицию поступило сообщение от мужчины о пропаже крупной суммы денег. Как удалось выяснить, 4 августа в районе Котельнической набережной мужчина с другом взяли напрокат самокаты, чтобы покататься. После чего самокаты были возвращены в прокат, на ручке одного из них мужчина забыл сумку с деньгами в размере 1,3 миллиона рублей, документы, банковские карты и ключи от квартиры.

Когда мужчина спохватился и вернулся, сумки уже не было. Полиция ведет проверку по данному заявлению. Уточняется, что мужчина копил деньги на автомобиль.

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