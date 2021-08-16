В Москве мужчина куском асфальта избил агитаторов кандидата в Госдуму

Он проломил девушке голову.

В Москве мужчина избил агитаторов кандидата в Госдуму Александра Румянцев на глазах у дочери. Происшествие случилось в районе Коньково. Об этом сообщает РЕНТ ТВ.

На опубликованном видео заметно, что мужчина был вооружен куском асфальта, им он проломил девушке голову. Пострадавших после произошедшего доставили в больницу.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT