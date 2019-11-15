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В Москве грузовик "Вам везёт" разорвало на части в результате ДТП на МКАД

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ДТП произошло сегодня утром на 102 километре МКАД. В сети опубликовано видео последствий аварии.

 

Сегодня утром, 15 ноября, на МКАД произошло массовое ДТП с участием грузовика.

Сообщается, что авария произошла на 102 километре МКАД столицы. На дороге не смогли разъехаться грузовик "Газель" и две легковушки. В результате аварии у "газели" оторвало кузов, а груз раскидало по проезжей части.

Движение из-за ДТП было затруднено, но к этому часу восстановлена обычная работа.

Сегодня ранее: в Московском трамвае мужчина беспричинно избил до потери сознания беременную женщину.

Видео: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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