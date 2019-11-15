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Видео: В Московском трамвае мужчина беспричинно избил беременную женщину

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В сети опубликовано видео с моментом избиения женщины с камеры наблюдения в транспорте.

В Московском трамвае пьяный мужчина избил беременную женщину.

ГУ МВД России по г.Москва сообщает, что к ним поступило сообщение о драке в общественном транспорте. На место происшествия незамедлительно прибыла полиция, которая на месте установила, что 41-летний житель Московской области в алкогольном опьянении беспричинно напал и избил беременную женщину. Женщина упала и потеряла сознание. Она была госпитализирована в больницу.

Дознанием ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УВД по СВАО

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения в трамвае видно, что женщина пыталась встать и уйти от соседа. Мужчина начал избивать беременную. Женщина пыталась отбиться, но потом осела на пол трамвая. Очевидцы вступились за женщину и вызвали полицию.

 

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Видео: Пресс-служба УВД по СВАО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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