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В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины
Сегодня, 21:31
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matveyvn

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

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Разрешены работы, которые связаны с безопасностью жителей столицы.

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с продлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Шумный ремонт разрешен только в будни с 9 до 11 утра и с 5 до 7 вечера.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Эти ограничения касаются и новостроек. Однако разрешены работы, которые связаны с безопасностью жителей столицы.

Ограничения вступают в силу с момента подписания указа.

Ранее Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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