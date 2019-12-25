В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с продлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Шумный ремонт разрешен только в будни с 9 до 11 утра и с 5 до 7 вечера.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Эти ограничения касаются и новостроек. Однако разрешены работы, которые связаны с безопасностью жителей столицы.
Ограничения вступают в силу с момента подписания указа.
Ранее Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции.
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