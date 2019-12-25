Разрешены работы, которые связаны с безопасностью жителей столицы.

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с продлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Шумный ремонт разрешен только в будни с 9 до 11 утра и с 5 до 7 вечера. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эти ограничения касаются и новостроек. Однако разрешены работы, которые связаны с безопасностью жителей столицы.

Ограничения вступают в силу с момента подписания указа.

Ранее Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции.