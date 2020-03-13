В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса. Об этом СМИ рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, пять тысяч человек обратились за больничными листами. При этом, считает чиновница, 13 тысяч — это только часть тех, кто ранее вернулся из Италии или других стран Европы.

Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, - сказала Ракова.

Она обратила внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней. Он может протекать бессимптомно. Прилетевшие из Европы граждане должны сами сообщать властям о своей самоизоляции.

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Видео: YouTube / Департамент здравоохранения Москвы