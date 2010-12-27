В Московском районе сотрудники Смольного забрали двух енотов из контактного зоопарка на дому

Хищников осмотрят ветеринары, животных показывали посетителям контактного зоопарка без необходимых документов.

Во вторник, 12 ноября, государственные инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию и специалисты управления ветеринарии Петербурга доставили двух енотов в Фонд помощи животным "Велес". Животные жили в частном контактном зоопарке без необходимых на то документов, рассказала пресс-служба Смольного.

В отношении хозяина енотов возбудили дело об административном правонарушении. Посетители контактного зоопарка в домашних условиях ни раз жаловались на укусы пушистых, после этого правоохранители и сотрудники прокуратуры Московского района провели проверку. Пять енотов забрали на карантирование по бешенству, но ИП Петров продолжил свою деятельность.

В 2017 году у мужчины забрали семь енотов, нарушитель был не согласен с таким решением, и судебное разбирательство затянулось на 9 месяцев. В итоге Смольнинский районный суд оштрафовал Петрова и разрешил комитету по природопользованию изъять полосатых зверей.

В Смольном напомнили, что не стоит контактировать с животными из контактных зоопарков, происхождение и внешний вид которых вызывает недоверие. Кроме того, лучше не поощрять фотографирование и видеосъемку с дикими птицами и зверями.

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