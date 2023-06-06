В Московской области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в контрабанде янтаря в крупном размере

Следователи рассказали о попытке злоумышленников транспортировать груз в Китай.

В Московской области перед судом предстанут двое мужчин, которые подозреваются в контрабанде сырца янтаря в крупном размере . Специалисты завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ, 4 эпизода, части 3 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 УК РФ. Представители управления по особо важным делам уточнили, что китайский гражданин и житель российского города Калининграда в 2021 году купили 813 килограммов янтаря в сырье. Из этой массы 99 килограммов были нелегальным способом при помощи почтовых отправлений доставлено из аэропорта "Шереметьево" через таможенную границу в КНР. Общая стоимость груза составила порядка 4,3 миллиона рублей. Еще порядка 48 килограммов янтаря стоимостью 2,8 миллиона рублей рублей было изъято при перемещении тем же способом.

373 кг янтаря стоимостью 2 млн. рублей было приготовлено к отправке, расфасовано в различную упаковку и хранилось у гражданина КНР дома в г.о. Домодедово, однако при производстве обыска было изъято. пресс-служба СК РФ по региону

Следователи пояснили, что 293 килограммов янтаря стоимостью 4,5 млн. рублей были перемещены через таможенный пост Калининградской области, но при производстве были изъяты. По информации от надзорного ведомства, преступная деятельность нанесла ущерб государству в размере более чем 13,5 миллионов рублей.

Перед судом предстанет петербуржец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и их общей двухлетней дочери.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской