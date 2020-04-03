Муниципальный депутат Денис Шендерович рассказал, что аналогичные иски в Мосгорсуд подали ещё 20 жителей.

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции. Его направил житель столицы Дмитрий Кисиев. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Гражданин подал заявление о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ. По нему в столице введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Иск зарегистрировали 31 марта.

Кисиев считает, что указ мэра противоречит закону. По его мнению, Собянин был обязан сначала ввести в городе режим ЧС, а после карантин для всех жителей.

В настоящее время на территории Москвы и Московской области не был официально объявлен режим ЧС.

Также муниципальный депутат Денис Шендерович рассказал, что аналогичные иски в Мосгорсуд подали ещё 20 жителей.

Ранее Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции.

Видео: Youtube/Московская городская Дума