В Минтруде объяснили порядок отстранения непривитых сотрудников от работы

Минтруд России и Роспотребнадзор выпустили совместный документ, в котором рассказали, как будет проходит отстранение сотрудника от работы за отказ пройти вакцинацию без уважительной причины.

Согласно установленным правилам, работодатель может отстранить непривитого сотрудника без сохранения зарплаты на неопределенный срок. Также он в праве отправить работника на удаленку, если это позволяют обстоятельства, но рекомендуется делать это только в отношении тех, кто не может привиться по медицинским показателям.

Работодатель также имеет возможность поддержать работников, прошедших вакцинацию. Например, дать ему дополнительные выходные дни или придумать какой-то иной способ поощрения.

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