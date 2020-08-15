Акция памяти погибшего в ходе протестов в Минске собрала тысячи человек

Александра Тарайковского почтили минутой молчания в полдень на Пушкинской площади – месте его гибели

Здесь же появился импровизированный мемориал из живых цветов. Прощание состоялось в ритуальном зале на улице Ольшевского – сюда, несмотря на просьбы родственников, также пришло большое количество людей, в том числе с флагами страны.

Александр Тарайковский погиб 10 августа. Официально МВД страны признало первую жертву столкновений силовиков с участниками протестов ночью 11 августа. В ведомстве заявили, что демонстрант погиб от преждевременного разрыва неустановленного взрывного устройства, которое собирался бросить в сотрудников милиции, однако видео очевидцев опровергает эту версию.

Акции протеста начались по всей стране с вечера 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, с большим отрывом лидировал Александр Лукашенко, с чем оказались не согласны десятки тысяч человек, включая его основную соперницу Светлану Тихановскую.

Видео: Telegram / Life Shot

