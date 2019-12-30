Власти Минска предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

Для этого Белоруссии предстоит изменить соглашения с РФ.

Минск рассматривает вариант отказа от от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории Белоруссии. Об этом говорится "Стратегии повышения доверия к нацвалюте до 2035 года", утвержденной Правительтством и Нацбанком.

Согласно документу данная мера позволит повысить доверие к белорусскому рублю. Там также отмечается, что для достижения цели необходимо внести изменения в межправительственное соглашение с РФ.

Когда Минск достигнет договоренностей с Москвой, будут скорректировать президентские указы, которые позволят исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в ТЭК.

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