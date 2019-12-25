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В Минсельхозе заявили, что урожай овощей в России позволит обеспечить стабильные цены на них
Сегодня, 12:53
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Минсельхозе заявили, что урожай овощей в России позволит обеспечить стабильные цены на них

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Объемы производства удовлетворят и внутренний спрос.

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на заседании рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на продукты заявил, что Минесельхоз рассчитывает, что урожай овощей в России в этом году позволит обеспечить стабильные цены на них.

Минсельхоз России подтверждает, что объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на российском рынке, - отметил замминистра.

По его словам, на урожай 2021 года ведомство смотрит с оптимизмом. Причем отмечается прирост по объемам производства всего ассортимента "борщевого набора".

Фото: pixabay 

Теги: борщевой набор, спрос на овощи, урожай овощей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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